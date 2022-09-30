بهذه الدولة.. إقالة رئيس المجلس العسكري وحل الحكومة وإغلاق الحدود

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تلفزيون بوركينا فاسو عن إقالة رئيس المجلس العسكري وحل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة رويترز، أن عسكريين في بوركينا فاسو قرروا الإطاحة برئيس المجلس العسكري، وفرض حظر تجوال في عموم البلاد، مبررين قرارهم أنه جاء بسبب التدهور الأمني التي تمر به البلاد.

وفي بيان متلفز، أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة اثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارًا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.

وحسب “فرانس برس”، فإنه وبعد سماع إطلاق نار في العاصمة واجادوجو، أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة في بيان قرؤوه على التلفزيون الرسمي إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، مؤكدين أن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.