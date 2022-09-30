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هل يفتح مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون الأوعية المسدودة؟.. استشاري يجيب
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هل يفتح مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون الأوعية المسدودة؟.. استشاري يجيب

هل يفتح مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون الأوعية المسدودة؟.. استشاري يجيب

هل يفتح مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون الأوعية المسدودة؟.. استشاري يجيب
١٢:٠٣:٠٧ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، إن مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون لا يفتح الأوعية المسدودة في القلب والكلى.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردا على سؤال يقول: مشروب العسل مع الخل وعصير الليمون، هل يفتح الأوعية المسدودة في القلب والكلى؟.

الشرايين المسدودة

وأضاف الذيابي أن الجواب هو أنه “علمياً لا يفتح الشرايين المسدودة، وهذه الاطعمة مفيدة ومغذية للجسم ولا مانع من تناولها”.

ومؤخرا، أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الاعتدال في تناول التمر والعسل.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما يقال لك من طبيب (ثقة وذو علم ودراية) بأن التمر أو العسل لا يضر!فهذا لا يعني أنه ليس فيها سكر ! أو أنها لا تضر من لديه سكر بل يعني هذا وجوب الاعتدال!”.

وأضاف د. الخضيري أنه يجب تتناولها كنصيب يومي لاحتياجك من السكريات الضرورية للحياة وليس الاستمتاع بكميات كبيرة ولا يعني تناولها بلا حدود! بل باعتدال وحذر.

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الكلمات الدلالية:
الأوعية الدموية الأوعية المسدودة التمر العسل عصير الليمون

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