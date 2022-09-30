وسط تصاعد الاحتجاجات.. انقطاع الإنترنت بإقليم كردستان غرب إيران

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع “نتبلوكس”، أنه تم قطع الإنترنت بمحافظة كردستان غرب إيران بما في ذلك مدينة “سنندج” وسط تصاعد الاحتجاجات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإيرانية قيدت الوصول إلى الإنترنت في مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، بعد أن شهدت احتجاجات عارمة اليوم الجمعة قوبلت بعنف من قبل قوات النظام، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

المحتجون ينزلون الشوارع ويهتفون ضد النظام

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد نزل أهالي مدينة عبادان جنوب غربي إيران- حيث أكبر مصفاة نفط في إيران- إلى الشارع، هاتفين ضد النظام في بلادهم، مطالبين المواطنين بدعم الاحتجاجات.

يأتي هذا في الوقت الذي نزل فيه المحتجون، شمالي إيران إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة، تهتف ضد النظام والشرطة، وذلك مع انطلاق المظاهرات في جنوب غربي البلاد.

الطلاب يضربون عن حضور في الفصول الدراسية

فيما أصدر طلاب جامعة العلامة طباطبائي بطهران بيانًا، وأعلنوا أنهم سيضربون عن الحضور في الفصول الدراسية ويتجمعون في الحرم الجامعي يوم غد السبت تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية الجارية.

بيان إدانة لـ53 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان

وفي بيان مشترك، أدان 53 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام العنف ضد المرأة في إيران، معربين عن أسفهم لوفاة مهسا أميني، مطالبين السلطات الإيرانية بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة تسنيم المقربة للأمن الإيراني عن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في محافظة بلوشستان، علي موسوي، في أحداث مدينة زاهدان.

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