الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الأمن يفشل بتمرير قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية
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مجلس الأمن يفشل بتمرير قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية

مجلس الأمن يفشل بتمرير قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية

مجلس الأمن يفشل بتمرير قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية
١١:٠١:٠٠ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد قرار يدين تنظيم روسيا استفتاءات في أوكرانيا بعد استخدام روسيا الفيتو.

روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي

واستخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي ألباني يدين انضمام أراضٍ أوكرانية للاتحاد الروسي بمجلس الأمن.

وقال المندوب الروسي بمجلس الأمن: إن نظام كييف هو من أقصى أجزاء من أوكرانيا ولا بد من احترام حقها في تقرير المصير.

الصين تمتنع علن التصويت على القرار الأمريكي

كما امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي ألباني يدين انضمام أراضٍ أوكرانية للاتحاد الروسي.

وكشفت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن روسيا رغم عضويتها بالأمم المتحدة قامت بضم أراضي دولة أخرى باستخدام القوة، مؤكدة أن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن يدين الاستفتاءات غير القانونية ويدعو لعدم الاعتراف بها.

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وأشارت إلى أنه إذا حمت روسيا نفسها من المساءلة في مجلس الأمن فسنتخذ خطوات أخرى في الجمعية العامة، مشيرة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان أو دولة توفر دعما لمساعي روسيا ضم أراض أوكرانية.

فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بلاده وحلفائها تتعامل بجدية مع التهديدات النووية للرئيس الروسي، لافتًا إلى أنه يجب أن يشعر الجميع بالقلق إزاء احتمال وقوع هجمات روسية على البنية التحتية في الغرب.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الفيتو روسيا مجلس الأمن

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