الشركة السعودية للكهرباء ترفع توطين خدمات الطاقة إلى 68% (فيديو)

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كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحتوي المحلي، عبدالله الخريف، أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت ارتفاع التوطين في خدمات الطاقة إلى 68%.

وأكد الخريف، عبر استضافته ببرنامج “نشرة النهار” المذاع على فضائية “الإخبارية” على أن هناك توافقًا حقيقيًا بين اللجنة وهيئة المحتوى المحلي، مضيفًا أن برامج الشراكات الاستراتيجية للهيئة مكنتهم من إطلاق ورش عمل.

سقف التحدي

وأضاف الخريف أن هذه الورش تحاكي هموم الصناعيين والفرص المتاحة، مؤكدًا أن هذه النسبة في التوطين للشركة السعودية للكهرباء تعد أرقامًا جيدة وتسهم في رفع سقف التحدي في المصانع ودفعهم لتقديم خدمات أفضل للشركة.

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