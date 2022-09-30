الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الشركة السعودية للكهرباء ترفع توطين خدمات الطاقة إلى 68% (فيديو)
بعد عجوزات 8 أعوام.. ميزانية المملكة تتحول للفوائض حتى 2025
رسميًا.. إيران تقر بمقتل 19 شخصًا بينهم ضابط كبير في بلوشستان
صندوق النقد: 345 مليون شخص يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء لهذا السبب
“الناتو” يعلن انطلاق سفن وطائرات دول الحلف إلى بحر البلطيق.. ماذا يجري؟
«بيجو» تزيح الستار عن أقوى سياراتها الكهربائية الموجهة لفئة الشباب (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشركة السعودية للكهرباء ترفع توطين خدمات الطاقة إلى 68% (فيديو)

الشركة السعودية للكهرباء ترفع توطين خدمات الطاقة إلى 68% (فيديو)

الشركة السعودية للكهرباء ترفع توطين خدمات الطاقة إلى 68% (فيديو)
١٠:٥٨:١٠ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحتوي المحلي، عبدالله الخريف، أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت ارتفاع التوطين في خدمات الطاقة إلى 68%.

وأكد الخريف، عبر استضافته ببرنامج “نشرة النهار” المذاع على فضائية “الإخبارية” على أن هناك توافقًا حقيقيًا بين اللجنة وهيئة المحتوى المحلي، مضيفًا أن برامج الشراكات الاستراتيجية للهيئة مكنتهم من إطلاق ورش عمل.

سقف التحدي

وأضاف الخريف أن هذه الورش تحاكي هموم الصناعيين والفرص المتاحة، مؤكدًا أن هذه النسبة في التوطين للشركة السعودية للكهرباء تعد أرقامًا جيدة وتسهم في رفع سقف التحدي في المصانع ودفعهم لتقديم خدمات أفضل للشركة.

 

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الفضلي: تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي من المنتجات الغذائية

عاجل.. رئيس المحتوى المحلي: 300 مليار ريال القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية (فيديو)

مجلس الوزراء: نقدّر الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي

الكلمات الدلالية:
الشركة السعودية الشركة الوطنية اللجنة الوطنية خدمات الكهرباء عبدالله الخريف

مواد ذات صلة

المزيد
لتمسُّكِها بحجابها.. مَدرسة في الهند تفصل مُعلمة مسلمة

لتمسُّكِها بحجابها.. مَدرسة في الهند تفصل مُعلمة مسلمة

٠٩:٠٩ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠١٥
بعد ضبط «سفاح القطط».. الإعلام الدولي يستشهد برحمة رسول الله

بعد ضبط «سفاح القطط».. الإعلام الدولي يستشهد برحمة رسول الله

٠٢:٢٠ ص، السبت، ٠٥ أغسطس ٢٠١٧
شرطة الأحساء تضبط 4 مواطنين اختطفوا طفلاً لغرض سيئ

شرطة الأحساء تضبط 4 مواطنين اختطفوا طفلاً لغرض سيئ

٠١:٥٦ م، الأحد، ٢٢ مارس ٢٠١٥
كاتب بريطاني: السعودية وتركيا لن يتخليا عن المعارضة السورية

كاتب بريطاني: السعودية وتركيا لن يتخليا عن المعارضة السورية

٠٧:١٦ ص، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *