صندوق النقد: 345 مليون شخص يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء لهذا السبب

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أكد صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصًا يهدد حياتهم.

وأوضح تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة، الأكثر عرضة لنقص الغذاء، تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة تسعة مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.

الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ عام 2018 سوءًا

من جهتها، أضافت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا: “لهذا العام وحده، نقدر احتياجات البلدان الأكثر انكشافًا (على التداعيات) بما يصل إلى سبعة مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا على مواجهة الأمر”.

وأوضحت أن الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ عام 2018 سوءًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية.

ودعا الصندوق إلى زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى، وكذلك إجراءات مالية مستهدفة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء. لكنه قال إنه على الحكومات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

في سياق متصل، دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى، مشيرًا إلى أبحاث البنك الدولي التي أظهرت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى تسعة بالمئة من الزيادة في أسعار القمح العالمية.

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