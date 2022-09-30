رسميًا.. إيران تقر بمقتل 19 شخصًا بينهم ضابط كبير في بلوشستان

تواصل – فريق التحرير :

أقرت إيران رسميًا بمقتل 19 شخصًا بينهم ضابط بالحرس الثوري في بلوشستان التي تشهد مظاهرات عنيفة تنديدًا بالممارسات الأمنية القمعية تجاه المواطنين.

ورغم أن السلطات لم تعلن هوية الضابط الذي قتل في الاحتجاجات، فإن وسائل إعلام إيرانية، أفادت بمقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في محافظة سيستان وبلوشستان.

وتصاعدت حدة الغضب في إيران على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، حيث خرجت مظاهرات في جميع المناطق بإيران للمطالبة بإنهاء الحكم القمعي. مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري

وكشفت “إيران إنترناشيونال”، نقلًا عن وكالة تسنيم المقربة للأمن الإيراني، أن المدعو علي موسوي، المسؤول عن استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لقى مصرعه اليوم، في أحداث مدينة زاهدان.

يأتي هذا في الوقت الذي نزل فيه المحتجون، شمالي إيران إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة، تهتف ضد النظام والشرطة، وذلك مع انطلاق المظاهرات في جنوب غربي البلاد.

بالتزامن مع ذلك، أصدر طلاب جامعة العلامة طباطبائي بطهران بيانًا، وأعلنوا أنهم سيضربون عن الحضور في الفصول الدراسية، ويتجمعون في الحرم الجامعي يوم غد السبت تضامنًا مع الاحتجاجات الشعبية الجارية.

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