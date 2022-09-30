“الناتو” يعلن انطلاق سفن وطائرات دول الحلف إلى بحر البلطيق.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو”، أن سفن وطائرات دول الحلف موجودة في بحر البلطيق للمساعدة في تحقيقات تخريب “نورد ستريم”.

وأكد أن الخلف لن يعترف أبدًا بقرار روسيا بالموافقة على انضمام أراضٍ أوكرانية إلى الاتحاد الروسي، وأن الرئيس بوتين يتحمل مسؤولية اندلاع الحرب وهو من يتحمل مسؤولية إنهائها ووقف أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أن قرار روسيا يعد أكثر ضم لأراضٍ أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن طلب أوكرانيا تسريع انضمامها لـ”الناتو” يمثل طلبًا “للتعجيل ببدء الحرب العالمية الثالثة”.

يأتي هذا بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لتسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين دخلوا الخدمة العسكرية في روسيا.

وأكد أن خيار شعوب لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا هو الانتصار مع الوطن الروسي، وأن المستقبل هو للقتال من أجل شعبنا ومن أجل روسيا التاريخية العظيمة، لافتًا إلى أن القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم

بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبراً “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني: إن بلاده لن تتفاوض مع روسيا طالما بقي بوتين في السلطة، وأنها ستسرع عملية الانضمام إلى الناتو، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع بحث التصدي لمحاولات روسيا ضم أراض أوكرانية، مع بحث تدابير ضمان الأمن الجماعي على المستويين الأوكراني والأوروبي.

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