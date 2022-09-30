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«بيجو» تزيح الستار عن أقوى سياراتها الكهربائية الموجهة لفئة الشباب (فيديو)

«بيجو» تزيح الستار عن أقوى سياراتها الكهربائية الموجهة لفئة الشباب (فيديو)

«بيجو» تزيح الستار عن أقوى سياراتها الكهربائية الموجهة لفئة الشباب (فيديو)
١٠:٠٤:٠٩ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدخلت شركة بيجو بعض التعديلات على سيارة e-208 لتصبح هذه السيارة من بين أفضل المركبات الكهربائية المخصصة لفئة الشباب.

وتتميز e-208 بنسختها الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم، ومظهر عصري يعكس جمال شكله تصميم الواجهة الأمامية وتصميم العجلات وتصميم المصابيح الأمامية التي حصلت على خطوط إضاءة طولية مميزة تعمل بتقنيات LED.

تطويرات على المظهر الخارجي والداخلي

وتم إدخال تعديلات على قمرة السيارة وصممت لتبدو عصرية ومتطورة، وتزينت واجهة القيادة فيها بعناصر من ألياف الكربون والكروم، وحصلت أزرار التحكم فيها على شكل فريد جدًا، كما جهزت الواجهة بنظام شحن لاسلكي للهواتف وبشاشتين واحدة بارزة قبالة السائق وأخرى لمسية في المنتصف.

حصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، وجهزت بنظام مولتيميديا متطور، فضلاً عن حصولها على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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