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المالية: إجمالي النفقات المتوقعة في 2023 تبلغ 114,1 مليار ريال
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المالية: إجمالي النفقات المتوقعة في 2023 تبلغ 114,1 مليار ريال

المالية: إجمالي النفقات المتوقعة في 2023 تبلغ 114,1 مليار ريال

المالية: إجمالي النفقات المتوقعة في 2023 تبلغ 114,1 مليار ريال
٠٩:٠٩:٠٣ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قالت وزارة المالية إنه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 114,1 مليار ريال في العام المالي القادم 2023 وأن يصل سقف النفقات إلى نحو 134,1 مليار ريال في عام 2025.

وأعلنت الوزارة، اليوم الجمعة 4 ربيع الأول 1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي.

استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي

وتوقعت الوزارة استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
المالية حجم الإنفاق الحكومي ميزانية العام الحالي وزارة المالية

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