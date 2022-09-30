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“المالية”: من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 8.0%

“المالية”: من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 8.0%

“المالية”: من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 8.0%
٠٨:٥٠:٣٨ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة المالية اليوم، أنه بالنظر إلى توقعــات عام 2022، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيسجل نموًا بنسبة 8.0%.

الإيرادات والنفقات المتوقعة لـ 2022 أكثر من بليون ريال

وكشفت خلال إعلانها البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 202، أن إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن الإيرادات والنفقات المتوقعة لعام 2022 يصل على أكثر من بليون ريال.

إجمالي النفقات نحو 114,1 مليار ريال

وأشارت إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 114,1 مليار ريال في العام المالي القادم 2023 وأن يصل سقف النفقات إلى نحو 134,1 مليار ريال في عام 2025.

ميزانية 2023 نهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة

وأوضحت أنها تهدف ميزانية العام 2023 إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2023

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الجمعة 4 ربيع الأول 1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال.

تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال

 فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

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