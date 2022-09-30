الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. اختراق قناة DW الألمانية خلال خطاب أمين الناتو لإذاعة كلمة بوتين
«الغذاء والدواء»: نصائح بشأن التعامل مع الملابس الواقية من المبيدات
«المالية»: إجمالي الإيرادات والنفقات المتوقعة لعام 2022 تزيد عن بليون ريال
المالية: إجمالي النفقات المتوقعة في 2023 تبلغ 114,1 مليار ريال
“المالية”: من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 8.0%
المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. اختراق قناة DW الألمانية خلال خطاب أمين الناتو لإذاعة كلمة بوتين

بالفيديو.. اختراق قناة DW الألمانية خلال خطاب أمين الناتو لإذاعة كلمة بوتين

بالفيديو.. اختراق قناة DW الألمانية خلال خطاب أمين الناتو لإذاعة كلمة بوتين
٠٩:١٥:٥٢ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت عدة مصادر إعلامية عن اختراق قناة دويتشه فيله الألمانية أثناء خطاب أمين الناتو ليتحول الأثير إلى بث مباشر من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بثته عدة حسابات لمواقع إخبارية ومتخصصة في الشأن العالمي، تظهر قناة دويتشه فيله، وكانت تنقل كلمة لأمين عام حلف الناتو، بعدها بثوان انقطع البث عنه، وبدأ البث من خطاب الرئيس الروسي فلادمير بوتين من موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبرًا “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

الجمعية الفيدرالية

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

الكلمات الدلالية:
الجمعية الفيدرالية حلف الناتو دويتشه فيله هاكرز

مواد ذات صلة

المزيد
«السبهان»: المملكة تقدر ظروف لبنان السابقة وزيارة «عون» استراتيجية

«السبهان»: المملكة تقدر ظروف لبنان السابقة وزيارة «عون» استراتيجية

٠٥:٢٣ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
خادمة إندونيسية تضيف “البَول والمخاط” في غلاية شاي أسرة كفيلها بالرياض

خادمة إندونيسية تضيف “البَول والمخاط” في غلاية شاي أسرة كفيلها بالرياض

٠٨:٢١ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
بالأسماء.. «التعليم» تعلن قائمة الجامعات العالمية المحدَّدَة للإلحاق بالبعثة

بالأسماء.. «التعليم» تعلن قائمة الجامعات العالمية المحدَّدَة للإلحاق بالبعثة

٠٢:٢٨ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
«العمل»: ضبط 1225 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

«العمل»: ضبط 1225 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

١٠:٥٢ ص، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *