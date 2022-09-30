بالفيديو.. اختراق قناة DW الألمانية خلال خطاب أمين الناتو لإذاعة كلمة بوتين

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت عدة مصادر إعلامية عن اختراق قناة دويتشه فيله الألمانية أثناء خطاب أمين الناتو ليتحول الأثير إلى بث مباشر من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بثته عدة حسابات لمواقع إخبارية ومتخصصة في الشأن العالمي، تظهر قناة دويتشه فيله، وكانت تنقل كلمة لأمين عام حلف الناتو، بعدها بثوان انقطع البث عنه، وبدأ البث من خطاب الرئيس الروسي فلادمير بوتين من موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبرًا “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

الجمعية الفيدرالية

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.