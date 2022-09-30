المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

المملكة ترفض كل أشكال العنف والإرهاب

وعبرت وزارة الخارجية، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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