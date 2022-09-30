الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول
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المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول

المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول
٠٨:٤٩:٥٥ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

المملكة ترفض كل أشكال العنف والإرهاب

وعبرت وزارة الخارجية، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان الهجوم الإرهابي كابول مركز تعليمي وزارة الخارجية

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