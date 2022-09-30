احتجاجات إيران.. مقتل 2 وإصابة العشرات والأمن يفر من أمام المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير:

للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات الشرطة التي تتمعن في تعذيب المعارضين.

مقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى

وأفادت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني بمقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى في احتجاجات مدينة زاهدان الإيرانية اليوم، مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مدينة كرمان وسط إيران وهتاف المتظاهرين ضد “علي خامنئي”.

قوات الأمن تتراجع وتفر من أمام المحتجين

وأظهر مقطع فيديو، من احتجاجات مدينة أردبيل شمال غربي إيران، فرار قوات الأمن أمام جموع المحتجين في المظاهرات التي تشهدها المدينة، اليوم الجمعة، وذلك مع انطلاق الاحتجاجات في مدينة كرمان وسط إيران.

استخبارات إيران تراقب السفارات الأجنبية في طهران

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية تراقب السفارات الأجنبية في طهران التي كان لعملائها مشاركة أو دخلوا ساحة الاضطرابات، وتم تحذير الدبلوماسيين المعينين فيها، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد”.

السلطات الإيرانية تقيد الوصول إلى الإنترنت

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإيرانية قيدت الوصول إلى الإنترنت في مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، بعد أن شهدت احتجاجات عارمة اليوم ، قوبلت بعنف من قبل قوات النظام، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

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