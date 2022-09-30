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شاهد.. أمطار وجريان سيل مليل بني عيسى شرق القنفذة بمكة المكرمة

شاهد.. أمطار وجريان سيل مليل بني عيسى شرق القنفذة بمكة المكرمة

شاهد.. أمطار وجريان سيل مليل بني عيسى شرق القنفذة بمكة المكرمة
٠٨:١٠:٥٧ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد شرق محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيل مليل بني عيسى.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات من الأمطار عصر اليوم، والتي أدت إلى جريان السيول والأودية بالقنفذة.

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

الأرصاد ينبه من أمطار على هذه المناطق

كما نبه المركز، من هطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان والباحة وعسير، ومرتفعات مكة المكرمة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان ، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الرياح السحب القنفذة سيول مكة

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