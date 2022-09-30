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بيان مشترك لمجموعة الـ7: لن نعترف أبدًا بقرار روسيا ضم أراضٍ أوكرانية
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بيان مشترك لمجموعة الـ7: لن نعترف أبدًا بقرار روسيا ضم أراضٍ أوكرانية

بيان مشترك لمجموعة الـ7: لن نعترف أبدًا بقرار روسيا ضم أراضٍ أوكرانية

بيان مشترك لمجموعة الـ7: لن نعترف أبدًا بقرار روسيا ضم أراضٍ أوكرانية
٠٧:٣٦:٥٢ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، أنه لن يتم الاعتراف أبدًا بالاستفتاءات المزيفة في أوكرانيا التي أجريت تحت تهديد السلاح.

مجموعة السبع: فرض المزيد من التكلفة على روسيا

وأكد البيان المشترك، أنه سوف يتم فرض المزيد من التكلفة على روسيا، مجددًا التأكيد أن دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا والقرم هي أراض أوكرانية.

وأوضح أن تصريحات روسيا بشأن السلاح النووي لن تردع أوروبا من دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر، وأنه من حق أوكرانيا طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

فيما صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس لن يعطي أي أهمية لمحاولات بوتين تغيير خريطة أوروبا، مؤكدًا أن واشنطن لن تعترف أبدًا بإعلان بوتين ضم أراض أوكرانية.

إجراءات عقابية أوروبية لمواجهة تحركات روسيا

وفي بيان للاتحاد الأوروبي، أكد أن تقويض روسيا المتعمد للنظام الدولي يهدد الأمن العالمي، لافتًا إلى أنه سيعزز إجراءاته العقابية لمواجهة تحركات روسيا غير القانونية.

فيما أبلغ وزير خارجية بريطانيا، سفير روسيا باحتجاجنا بأشد العبارات على الضم غير القانوني لأراض أوكرانية ذات سيادة.

مجلس الأمن القومي والدفاع يجتمع لبحث الأمر

وكشفت الرئاسة الأوكرانية، أن مجلس الأمن القومي والدفاع بحث تدابير ضمان الأمن الجماعي على المستويين الأوكراني والأوروبي، والتصدي لمحاولات روسيا ضم أراض أوكرانية.

في الوقت نفسه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أن عقوبات واشنطن ضد موسكو تصعيد مجنون للتوتر بين الدول والبرلمانات، لافتًا إلى أن طلب زيلينسكي الانضمام للناتو يبدو دعوة لمواجهة بين الحلف وروسيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية القرم بوتين روسيا مجموعة السبع

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