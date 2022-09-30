بكاميرا 200 ميجا.. انفينكس تتحدى سامسونج بهذا الهاتف

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أعلنت شركة انفينكس الصينية عن عزمها إطلاق هاتف قوي وجديد ينافس جميع هواتف أكبر الشركات العالمية خاصة سامسونج وآبل.

وأطلقت انفينكس على هاتفها الجديد اسم “زيرو الترا”، ويخرج الهاتف إلى النور في شهر أكتوبر القادم.

ووفقًا لما أعلنته انفينكس في الإعلان التشويقي الذي تم نشره من قبل الشركة فهو يحمل عددًا من المواصفات ذات الجودة العالية والدقة الفائقة.

من أشهر مواصفات هاتف انفينكس الجديد:

ـ دقة الكاميرا، حيث إن الهاتف يتميز بكاميرا ثلاثية الأولى تكون بدقه 200 ميجا بكسل.

ـ وكاميرا خلفية تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل

ـ شاشة oled ذات جودة عالية، حيث يصل مقاس الشاشة إلى 6.8 بوصة بدقة فائقة.

ـ دقة الشاشة 1080 بيكسل بجودة فل اتش دي، مقاومة للماء والغبار.

البطارية:

ـ سعة البطارية 4500 مللي أمبير فهي تدعم الشحن السريع وقدرتها 180 واط.

ـ منفذ الشحن يو اس بي وتدوم لوقت طويل.

ـ خاصية الشحن السريع، وتدوم البطارية لمدة أيام مع الاستخدام بكثرة.

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