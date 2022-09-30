الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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خدمة اليوم.. 3 خطوات لإيقاف تحويل البريد من منزل المستفيد إلى عنوان آخر
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خدمة اليوم.. 3 خطوات لإيقاف تحويل البريد من منزل المستفيد إلى عنوان آخر

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإيقاف تحويل البريد من منزل المستفيد إلى عنوان آخر

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإيقاف تحويل البريد من منزل المستفيد إلى عنوان آخر
٠٧:٤٤:٢٠ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحويل المؤقت، حيث أوضحت مؤسسة البريد، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من إيقاف تحويل البريد من منزل المستفيد إلى عنوان آخر محدد مسبقًا، عن طريق عدد من الشروط والخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى الحساب البريدي أون لاين المسجل.

2 – قم باختيار الخدمة المراد إيقافها.

3 – يتم إطلاق الإيقاف.

* المتطلبات:

– اشتراك العميل بخدمة التحويل المؤقت.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “19992”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
إيقاف تحويل البريد التحويل المؤقت الخدمات الإلكترونية مؤسسة البريد

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