ضبط شحنة من الحشيش المخدر في جازان.. والكشف عن وزنها

تواصل – فريق التحرير :

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (300) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

وتبذل الدوريات البرية لحرس الحدود جهودًا كبيرة لضبط مهربي المخدرات وفرض الأمن والأمان ومنع دخول تلك السموم .

القبض على شحنات مخدرات

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب 69 طنًا و689 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه تم وقبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

بـ3 ملايين دينار.. الكويت توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات والسلاح (فيديو)

مكافحة المخدرات تناقش مع رؤساء المحاكم الجزائية طرق مواجهة الشبكات الإجرامية

القبض على 3 مقيمين بحوزتهم مخدرات الشبو والحشيش بالطائف