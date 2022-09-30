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«تقويم التعليم» تمنح شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد التقني للتعدين

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«تقويم التعليم» تمنح شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد التقني للتعدين

«تقويم التعليم» تمنح شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد التقني للتعدين

«تقويم التعليم» تمنح شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد التقني للتعدين
٠٧:٢٢:٠٦ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب – ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” – أنها قررت منح شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل للمعهد السعودي التقني للتعدين، وذلك بعد استيفائه لجميع معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

جاء ذلك خلال حفل عُقد بمقر الهيئة بالرياض، وسلّم الشهادة المدير التنفيذي لمركز “مسار” الدكتور محمد بن علي الخيري للرئيس التنفيذي للمعهد المهندس عبدالله بن عامر العتيبي.

الهيئة تمنح الاعتماد المؤسسي لهذه المنشآت

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لمدة زمنية محددة، كما يتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طوال فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية، حيث يهدف الاعتماد المؤسسي إلى:

1 – تطبيق وتنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية.

2 – تحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية.

3 – تعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة.

4 – الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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يذكر أن مركز “مسار”، يعتبر أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة وضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، والإسهام في التنمية الوطنية.

 كما يُعدُّ المعهد التقني للتعدين مؤسسة غير ربحية ولها كيانها القانوني والاستقلال المالي لتأهيل وتدريب الشباب للوظائف الفنية في صناعة التعدين.

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المعهد التقني شراكة إستراتيجية شركة التعدين العربية مؤسسة التدريب التقني والمهني معادن

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