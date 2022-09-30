«كمية المواد السامة».. دراسة تكشف مفاجأة عن التدخين العادي والإلكتروني

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كشف باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن، إن المدخنين الذين تحولوا إلى التدخين الإلكتروني سيختبرون «انخفاضًا كبيرًا» في تعرضهم للمواد السامة التي تسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكنهم حثوا غير المدخنين بشدة على عدم ممارسة أي من هذه العادات، وفقًا لصحيفة «الجارديان».

من جهتها، قالت آن ماكنيل، أستاذة إدمان التبغ في «كينغز كوليدج لندن» والمؤلفة الرئيسة للدراسة، إن التدخين «مميت بشكل فريد»، حيث قتل نصف المدخنين المنتظمين على المدى الطويل، لكن دراسة استقصائية في إنجلترا وجدت أن ثلثي المدخنين البالغين كانوا غير مدركين أن التدخين الإلكتروني أقل ضررًا.

مطالبات بالتحول من التدخين العادي للإلكتروني

وأضافت: «لا تشكل السجائر الإلكترونية سوى جزء صغير من مخاطر التدخين على المدى القصير والمتوسط، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنها خالية من المخاطر، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا».

بدورها، قالت الدكتورة ديبي روبسون، وهي مؤلفة مشاركة في التقرير، إن مساعدة الناس على التحول من التدخين العادي إلى الإلكتروني – الفيبينغ – يجب أن تصبح أولوية حكومية لتحقيق هدف إنجلترا الخالية من التدخين بحلول عام 2030.

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