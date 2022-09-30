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ردًا على ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.. البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ هذه الخطوة
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ردًا على ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.. البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ هذه الخطوة

ردًا على ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.. البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ هذه الخطوة

ردًا على ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.. البيت الأبيض يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ هذه الخطوة
٠٦:٢٨:٤٣ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

دعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي، برفض الخطوة الروسية بضم المناطق الأوكرانية الأربعة “دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا”، منددا بتلك الخطوة باعتبارها دليل على تمادي النظام الروسي في تجاهله للنداءات الدولية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن خلال مراسم بالكرملين، ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئياً، نافياً سعيه لإحياء الاتحاد السوفياتي ومتهماً الدول الغربية بالسعي لتحويل روسيا إلى “مستعمرة”، في خطوة تصعّد حربه المستمرة منذ سبعة شهور وتدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

بوتين يتعهد بالدفاع عن إرادة الملايين

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج بالكرملين، “هذه هي إرادة الملايين من الناس”، متعهداً بالدفاع عن “الأرض والقيم” الروسية.

وجاء الاحتفال بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، والتي قال وكلاء لموسكو في المناطق المحتلة إن أغلبية تصل إلى 99 في المئة صوتت فيها لصالح الانضمام إلى روسيا. ووصفت أوكرانيا وحكومات الغرب عمليات التصويت بأنها زائفة وغير شرعية وتمت تحت تهديد السلاح.

وفي خطاب قاطعه الحضور بالتصفيق مرات عدة، أعلن بوتين أن روسيا أصبح لديها “أربع مناطق جديدة”، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، وحث أوكرانيا على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بوتين روسيا

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