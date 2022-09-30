لقطات جوية توثق دمارًا هائلاً خلّفه إعصار “إيان” في فلوريدا (فيديو)

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلامية ، أن إعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية تسبب في دمار هائل طال المنازل والممتلكات وقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لقطات جوية توثق الدمار الذي خلفه الإعصار المدمر لولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفيديو المتداول على مواقع التواصل كيف امتدت رياح الإعصار إلى 665 كم، مما أدى إلى غرق جزء كبير من فلوريدا وساحل جنوب شرق المحيط الأطلسي، و وتسبب بوقوع خطر الفيضانات الكارثية في جميع أنحاء الولاية.

الإعصار تسبب في فيضانات كارثية

وأعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن إعصار إيان وصل جنوب غرب فلوريدا وتسبب في فيضانات كارثية، حسب “العربية”.

وأضاف أن الإعصار الخطير للغاية، وصل إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، مصحوبًا برياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلو متر في الساعة وأمطار غزيرة.

“إيان” من الفئة الرابعة على سلّم من خمس درجات

وأشار إلى أن “إيان” دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غربي فلوريدا، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

إعصار خطير للغاية

وحذّر المركز من أنّ إيان “إعصار خطير للغاية” وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات “كارثية”، منبهًا غالبية المساكن الواقعة على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار.

وحسب العلماء، فإن الإعصار يعتبر يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5، وأنه على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، يلحق أضرارا “مدمرة” بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار.