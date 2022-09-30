منتهي بالتوظيف.. شركة ساب للبرمجيات تبدأ برنامج المهنيين الشباب

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أعلنت شركة ساب للبرمجيات – SAP عن بدء التقديم في (برنامج المهنيين الشباب) لعام 2022م والذي يستهدف حملة البكالوريوس، في عدة تخصصات، مع فرص للتوظيف لدى شركاء ساب بعد الانتهاء من التدريب وشهادات معتمدة ومزايا تنافسية أخرى، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

عنوان البرنامج:

برنامج المهنيين الشباب 2022

عن التدريب:

تقدم لك ساب للبرمجيات – SAP تدريبًا مهنيًا قويًا يمنحك فهمًا أساسيًا جيدًا لكيفية العمل في كبرى الشركات، حيث سيكون التدريب بشكل عملي ومهني على مشاريع حقيقية جارية.

بالإضافة للعمل ضمن فرق ذات خلفيات تعليمية متنوعة، مع مساعدة جيدة وتوجيه ودعم من واحد أو أكثر من القادة الخبراء، يتمتع المرشحون ذوو الأداء العالي بفرصة جيدة للحصول على (وظيفة دائمة) لدى شركاء ساب من كبرى الشركات والهيئات، بعد الانتهاء من التدريب.

الشروط :

ـ درجة البكالوريوس كحد أدنى في أي من التخصصات الموضحة أدناه.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ لا يشترط الخبرة المسبقة.

ـ أن يكون المتقدم متفرغًا بشكل كامل (لا يعمل حاليًا)، أو يعمل في وظيفة لا تشترط التفرغ (دوام جزئي).

ـ إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثًا وكتابة.

ـ لدية الرغبة والاهتمام بالعمل في مجال SAP.

المزايا التدريبية:

ـ تأهيل وتدريب المرشحين لشغل وظيفة (مستشار تقني) في مجالات ساب.

ـ يحصل المشارك على شهادات ساب المعترف بها عالمياً على مستوى الشركات.

ـ التعلم والتوجيه المباشر من خبراء أنظمة ساب.

ـ فصول دراسية وتدريب قائم على ورش العمل في تقنيات SAP.

ـ في نهاية البرنامج تقوم أكاديمية ساب بمساعدة الخريجين في تأمين فرص عمل لدى شركائها من كبرى الشركات السعودية.

التخصصات المتاحة:

ـ إدارة أعمال

ـ علوم الحاسب

ـ هندسة الحاسب

ـ هندسة البرمجيات

ـ نظم المعلومات الإدارية

ـ تخصصات تقنية، هندسية ذات صلة

عن البرنامج:

ـ يقام البرنامج في مدينة الرياض (معهد ساب للتدريب والتطوير بمدينة الرياض).

ـ مدة البرنامج (3 شهور).

ـ يبدأ البرنامج في أكتوبر 2022م.

ـ التدريب يكون بنظام دوام كامل (من 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً) من الأحد إلى الخميس.

طريقة التقديم:

ـ التقديم مُتاحٌ وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة : (اضغط هنا)