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بالفيديو.. استشاري: «شلل النوم» قد يحدث بشكل يومي بسبب الإجهاد

بالفيديو.. استشاري: «شلل النوم» قد يحدث بشكل يومي بسبب الإجهاد

بالفيديو.. استشاري: «شلل النوم» قد يحدث بشكل يومي بسبب الإجهاد
٠٦:٣٨:١٤ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري أمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، إن  “شلل النوم” قد يحدث بشكل يومي وأبرز مسبباته الإجهاد.

وأوضح في حديثه لفضائية “الإخبارية” أن “شلل النوم” قد يحدث لبعض الأشخاص بشكل يومي وقد يحدث لآخرين بشكل أسبوعي، ويحدث لبعض الأشخاص عندما ينامون لساعات قليلة وتكون جودة وكفاءة النوم غير جيدة.

أعراض شلل النوم

وتابع أن “شلل النوم يحدث أيضا للأشخاص المعرضين للإجهاد النفسي أو الجسدي أثناء النهار، أو الأشخاص المصابين بمتلازمة انقطاع النفس الليلي وأعراضها الرئيسية الشخير”.

وخلال شلل النوم يشعر الإنسان بأنه واعي ولكن غير قادر على تحريك جسمه، وهي حالة تحدث بين مرحلة اليقظة والنوم، وعند الانتقال بين هذه المراحل تكون غير قادر على الحركة أو الكلام لثوان معدودة أو حتى دقائق، والبعض قد يشعر بضغط على جسمه أو بالاختناق.

ويعد شلل النوم أمرًا شائعًا، إذ يعاني 4 من كل 10 أشخاص من الموضوع، وتبدأ ملاحظة شلل النوم خلال مرحلة المراهقة أولًا، ولكنها قد تصيب أي شخص بأي مرحلة عمرية، ومن الممكن أن ينتقل شلل النوم من خلال الوراثة.

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