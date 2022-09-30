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البيت الأبيض: عقوبات قاسية بانتظار موسكو بعد إعلان بوتين ضم 4 أقاليم لروسيا
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البيت الأبيض: عقوبات قاسية بانتظار موسكو بعد إعلان بوتين ضم 4 أقاليم لروسيا

البيت الأبيض: عقوبات قاسية بانتظار موسكو بعد إعلان بوتين ضم 4 أقاليم لروسيا

البيت الأبيض: عقوبات قاسية بانتظار موسكو بعد إعلان بوتين ضم 4 أقاليم لروسيا
٠٥:٤٧:٢٨ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترد على إعلان بوتين بضم 4 أقاليم لروسيا؛ بفرض عقوبات جديدة قاسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، عن انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبرًا “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

الجمعية الفيدرالية

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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الكلمات الدلالية:
إدارة بايدن البيت الأبيض روسيا فلاديمير بوتين

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