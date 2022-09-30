بخلاف ما تتوقعه.. باحثون يكشفون الآثار السلبية للفسفور في الجسم

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كشف باحثون من جامعات كل من ماساتشوستس لويل، ونورث كارولينا، ونيو هامبشاير، وفيرجينيا، وديوك، أن التناول العالي للفسفور له آثار سلبية على وظائف الكلى، لكن ذلك التأثير السلبي يختلف تبعًا لمصادر دخول الفسفور الجسم.

مصادر الفسفور في الجسم

ومصادر الفسفور في الجسم إما الفسفور الطبيعي الموجود في المنتجات الغذائية الطبيعية، وإما الفسفور المُضاف الذي يعزز به بعض أنواع الأطعمة التي يتناولها المرء. وهذا الفسفور المُضاف تمتصه الأمعاء بكميات عالية، مقارنة بالفسفور الطبيعي.

وذكر الباحثون أن الأمر الضارّ بالكلى هو الفسفور المُضاف، وليس الفسفور الطبيعي الموجود في المنتجات الغذائية الطبيعية.

تناول الفسفور يقارب ضعف الكمية المطلوبة للحفاظ على الصحة

وقال باحثون كنديون إن «تناول الفسفور من قبل عامة السكان في جميع أنحاء العالم يقارب ضعف الكمية المطلوبة للحفاظ على الصحة. وتُعزى هذه الزيادة إلى المضافات الغذائية المحتوية على الفوسفات، في الأطعمة المصنعة التي يشتريها المستهلكون».

وتتوافق نتائج «دراسة جاكسون للقلب» مع التقرير الحديث لـ«المجلس الدولي للمُضافات الغذائية (IFAC)»، المستند إلى نتائج دراستين علميتين نُشرتا هذا العام في مجلة المغذيات «Nutrients»، حول محتوى الفسفور في الأطعمة، وتأثيرات تناول الفسفور الغذائي على صحة الإنسان ووظائف أعضائه.

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