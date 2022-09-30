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ارتفاع مفاجئ بأسعار النفط بعد خسائر 4 أشهر

ارتفاع مفاجئ بأسعار النفط بعد خسائر 4 أشهر

ارتفاع مفاجئ بأسعار النفط بعد خسائر 4 أشهر
٠٥:٠٦:٣١ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وذلك بعدما شهدت أسواق النفط العالمية خسائر للشهر الرابع على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتًا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4٪ إلى 82.56 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يخسر كلا العقدين حوالي 9٪ في سبتمبر.

بيانات التصنيع

ومع تحول التركيز الآن إلى خفض محتمل للإمدادات من قبل أوبك الأسبوع المقبل، أخذت الأسعار إشارات متضاربة من بيانات التصنيع الصينية، وفي الوقت الذي أظهرت فيه القراءة الرسمية للحكومة توسعًا في النشاط في سبتمبر، أظهر استقصاء خاص أن النشاط تراجع أكثر بكثير مما كان متوقعًا.

وشهدت التعاملات الصباحية ثباتًا في الأسعار، وراوح النفط في المنطقة الحمراء، حيث تم تداول خام “برنت” عند 87.93 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 80.82 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات أمس عند 88.49 دولار للبرميل لخام “برنت” وعند 81.23 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

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أسعار النفط أوبك ارتفاع أسعار النفط خام برنت خام تكساس

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