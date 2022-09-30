تنويه مهم من «سكني» بخصوص دفعات القروض العقارية الموقوفة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، اليوم الجمعة، تنويهًا مهمًا بخصوص دفعات القروض العقارية الموقوفة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين.

دفعات القروض العقارية الموقوفة

وقال السؤال: “معالي وزير الإسكان تبقى من قروضنا العقاريه دفعات موقوفه من 18 /3/ 1443 نطالب بصرفها”.

وجاء الرد كالتالي: “نود التنويه بأنه تم إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر (للقروض العقارية) بتاريخ 1443/3/18”.

وفي وقت سابق، شرح صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين للقروض العقارية من الصندوق، وقال إنه لتقديم طلب الإعفاء يجب اتباع الخطوات التالية:

(1) ادخل على موقع وزارة المالية (الخدمات الإلكترونية).

(2) اختر (نموذج إعفاء المتوفين).

(3) قم بالموافقة على الشروط.

(4) قم بتعبئة البيانات الخاصة بطالب الإعفاء، وانقر على التسجيل.

(5) سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال برقم الطلب وتاريخه، وخدمة إعفاء المتوفي تسمح بتقديم طلب إعفاء المتوفين من القروض المتبقية.

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