بعد ضمها إلى روسيا.. بوتين يحتفل مع قادة الأقاليم الأربعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة جماعية لتكاتف الرئيس الروسي بوتين مع قادة الأقاليم الأربعة «لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا» بعد التوقيع على ضمها إلى روسيا.

وظهر بوتين بجانب القادة الأربعة وهم يضعون يدهم فوق بعضها وسط تصفيق الحضور، كما رددوا بعض الكلمات التي تشير إلى سعادتهم بتلك اللحظة.

وجاءت تلك الخطوة في وقت يواجه فيه بوتين ونظامه انتقادات متزايدة من الغرب على خلفية الحرب التي يشنها على أوكرانيا .

سكان الأقاليم الأربعة سيظلون روسًا إلى الأبد

وأكد “بوتين” أن سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد، والغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.

وأضاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره، مؤكدًا أن سكان الأقاليم الأربعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا أيدوا خيار العودة إلى روسيا.

اقرأ أيضًا:

مبلغ صادم يدفعه الأثرياء الروس فرارا من التجنيد بعد قرار بوتين بـ «التعبئة الجزئية»

عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)

بعد مقتل وإصابة 42.. بوتين يعتبر إطلاق النار في مدرسة “عملاً إرهابيًا”