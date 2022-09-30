دراسة صادمة: جراحات إنقاص الوزن تسبب هذا المرض القاتل

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كشفت دراسة حديثة، أن جراحات إنقاص الوزن قد تسبب الإصابة بالصرع ما يؤدي إلى الوفاة.

والدراسة نشرت نتائجها في مجلة “علم الأعصاب” وأجراها باحثون من جامعة “ويسترن” الكندية، بحسب صحيفة “الديلي ميل”.

أضرار جراحات إنقاص الوزن

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين خضعوا لإحدى جراحات إنقاص الوزن، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصرع بنسبة 45% مقارنة بأولئك الذين لم يخضعوا لمثل هذه العمليات.

وأضافت أن الذين أصيبوا بجلطة دماغية بعد جراحة إنقاص الوزن، أكثر عرضة للإصابة بالصرع 14 مرة، مقارنة بالذين لم يُصبوا بسكتة دماغية.

الإصابة بالصرع

وخلص الباحثون إلى هذه النتائج بعد أن جمعوا بيانات 17000 شخص خضعوا لجراحة لعلاج البدانة على مدى 6 سنوات.

وقارن الباحثون هؤلاء المرضى بأكثر من 622000 مريض سمنة لم يخضعوا لهذه العمليات، وتمت متابعة المشاركين بالدراسة لمدة 3 سنوات.

ووجد الباحثون أنه خلال ذلك الوقت، أصيب 73 من الذين خضعوا لجراحة السمنة بالصرع (0.4 بالمئة)، مقارنة بـ 1260 شخصًا لم يخضعوا لهذه العملية (0.2 بالمئة).

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