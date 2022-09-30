بديلاً للحقن .. كبسولة روبوتية تحدث ثورة في مجال العلاجات

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نجح العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تطوير كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء.

وتستخدم هذه التقنية في تقديم المضادات الحيوية، ما يوفر الأمل في محاربة الجراثيم الخارقة بالأدوية عن طريق الفم.

تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أمانًا

يعد تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أمانًا وملاءمة وأقل تدخلاً، بالنسبة للمرضى والأطباء، لكن الأدوية التي يقع تناولها عن طريق الفم غالبًا لا تستطيع تحمل حمض المعدة قبل توصيل حمولاتها للتأثيرات المقصودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية.

ويمكن أن تحدث الكبسولة المسماة RoboCap ثورة في مجال العلاجات.

إجراء الاختبارات على الخنازير

وتم إجراء الاختبارات على الخنازير، وزادت نفاذية الإنسولين أكثر من عشرة أضعاف، وشوهدت نتائج مماثلة لفانكومايسين، وهو مضاد حيوي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.

من جانبه، قال المؤلف الرئيس، الدكتور جيوفاني ترافيرسو، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة: “الببتيدات والبروتينات عقاقير مهمة. لكن البيئة المتدهورة للجهاز الهضمي وسوء الامتصاص يحد من القدرة على إعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم”.

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