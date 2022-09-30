الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المصلين.. ونقل الجرحى للمستشفيات (فيديو)
عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الإسلام بعيد عن الغلو.. وبر الوالدين فريضة
وفاة خالد الزيلعي لاعب المنتخب والنصر السعودي السابق
الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية
سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المصلين.. ونقل الجرحى للمستشفيات (فيديو)

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المصلين.. ونقل الجرحى للمستشفيات (فيديو)

قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المصلين.. ونقل الجرحى للمستشفيات (فيديو)
٠٤:٣١:٢٣ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو نقل الجرحى بعد انتهاء الصلاة بدزاب في بلوشستان حيث قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المصلين في مسجد مكي.

وأطلقت قوات الأمن النار على المصلين في المسجد ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة في صفوفهم، وذلك في محاولة لإجهاض مظاهرة كان مخططًا انطلاقها اليوم.

اشتعال المظاهرات

وتواصلت الاضطرابات في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بين قوى الأمن والمتظاهرين، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين مقاطع فيديو لإغلاق السكان الشوارع في عدد من الطرق.
وقالت تقارير إعلامية إن الأهالي سيطروا على قاعدة أمنية في قرية شورو، بينما تفتح قوات الأمن النار باتجاه المناطق السكنية.
وفي قرية خاش، تداول مقطع فيديو للحظة دخول السكان المحليين قاعدة الحرس الثوري الإيراني وتغلبوا على قوات النظام في الداخل.
كما  أحرق المتظاهرون في مدينة زاهدان الإيرانية صورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وتستمر مظاهرات الإيرانيين للمطالبة بإسقاط نظام الخميني وذلك في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

اقرأ أيضًا:

لا زالت مستمرة.. 22 قتيلاً و600 معتقل في تظاهرات إيران

الكلمات الدلالية:
إيران الفتاة الكردية تطاهرات الغضب في إيران قوات الأمن الإيرانية مهسا أميني

مواد ذات صلة

المزيد
عسيري: عدن باتت أكثر أمناً وتطهيرها يحتاج وقتاً

عسيري: عدن باتت أكثر أمناً وتطهيرها يحتاج وقتاً

٠٢:٠٥ م، الأحد، ٠٢ أغسطس ٢٠١٥
الرياض.. حكم استثنائي بإطلاق سراح «مرابط» في الحد الجنوبي

الرياض.. حكم استثنائي بإطلاق سراح «مرابط» في الحد الجنوبي

٠٦:٣٠ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦
«العمل»: لا صحة لتمديد مهلة قرار توطين الاتصالات

«العمل»: لا صحة لتمديد مهلة قرار توطين الاتصالات

٠٨:١٥ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠١٦
اختراع بـ«جامعة الطائف» يساعد في علاج أمراض «المناعة الذاتية»

اختراع بـ«جامعة الطائف» يساعد في علاج أمراض «المناعة الذاتية»

٠٣:٤٥ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *