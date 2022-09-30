قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على المصلين.. ونقل الجرحى للمستشفيات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو نقل الجرحى بعد انتهاء الصلاة بدزاب في بلوشستان حيث قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المصلين في مسجد مكي.

وأطلقت قوات الأمن النار على المصلين في المسجد ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة في صفوفهم، وذلك في محاولة لإجهاض مظاهرة كان مخططًا انطلاقها اليوم.

اشتعال المظاهرات

وتواصلت الاضطرابات في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بين قوى الأمن والمتظاهرين، حيث نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين مقاطع فيديو لإغلاق السكان الشوارع في عدد من الطرق.

وقالت تقارير إعلامية إن الأهالي سيطروا على قاعدة أمنية في قرية شورو، بينما تفتح قوات الأمن النار باتجاه المناطق السكنية.

وفي قرية خاش، تداول مقطع فيديو للحظة دخول السكان المحليين قاعدة الحرس الثوري الإيراني وتغلبوا على قوات النظام في الداخل.

كما أحرق المتظاهرون في مدينة زاهدان الإيرانية صورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وتستمر مظاهرات الإيرانيين للمطالبة بإسقاط نظام الخميني وذلك في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

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