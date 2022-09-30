عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبراً “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

انقلاب النازية

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.