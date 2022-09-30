الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)
خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: الإسلام بعيد عن الغلو.. وبر الوالدين فريضة
وفاة خالد الزيلعي لاعب المنتخب والنصر السعودي السابق
الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية
سفارة المملكة لدى أمريكا: لا مصابين سعوديين جراء إعصار إيان
«العامة للحبوب»: المملكة تهدر غذاءً بـ40 مليار ريال سنويًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)

عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)

عاجل.. بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا (فيديو)
٠٤:٠٧:٣٥ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبراً “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية “ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا”.

انقلاب النازية

وتابع: “سوف نتذكر دائمًا أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة”.

ولفت بوتين إلى أن الناس انفصلوا عن “موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي”، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة. ودعا الرئيس الروسي كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

 

 

الكلمات الدلالية:
أزمة أوكرانيا الحرب في أوكرانيا خيرسيون فلاديمير بوتين

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة الرياض تشنّ حَمْلة تفتيشية على مؤسسات الحراسة

شرطة الرياض تشنّ حَمْلة تفتيشية على مؤسسات الحراسة

٠٢:٢٥ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها لكشف ملابسات جريمة وفاة رئيس هيئة الخبراء وحرق منزله

الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها لكشف ملابسات جريمة وفاة رئيس هيئة الخبراء وحرق منزله

١١:٢٦ ص، الأثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧
تحذير من بيعها وتناولها.. تسمم أسرة مصرية كاملة بعد أكل هذه السمكة

تحذير من بيعها وتناولها.. تسمم أسرة مصرية كاملة بعد أكل هذه السمكة

٠٢:٣٨ ص، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
«كفاية هياط وإسراف» يرد على مقاطع التبذير

«كفاية هياط وإسراف» يرد على مقاطع التبذير

١٠:٤٨ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *