العالم في أسبوع.. تعديل وزاري بالمملكة وتسريب غاز “نورد ستريم” في أوروبا

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً ـ المملكة:

أمر ملكي بتولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيسًا لمجلس الوزراء.

وزيران جديدان لوزارتي الدفاع والتعليم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرًا الدفاع، ومعالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزيرًا التعليم.

انخفاض قياسي للبطالة

سجل معدل البطالة في المملكة انخفاضًا إلى 9.7%؛ وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.1% في الربع الأول من العام نفسه.

تحذيرات إعصار إيان ولا إصابات لسعوديين

أصدرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تنبيهًا جديدًا لكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بشأن إعصار «إيان»، فيما تم الإعلان رسميًا أنه لا إصابات بين السعوديين.

“نزاهة” تحقق مع 147 وتوقف 97 خلال شهر

أعلنت هيئة التحقيق ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت خلال شهر صفر التحقيق مع 147 شخصًا وتوقيف 97 آخرين في عدد من القضايا الجنائية والإدارية.

إيداع 871 مليون ريال بحسابات مُستفيدي «سكني»

أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

ثانيًا: الدولي:

تسريب “نورد ستريم”

أعلنت السويد، أنها رصدت انفجارات تحت سطح البحر في مواقع تسريب “نورد ستريم”، فيما جرى تأكيد حدوث تسريبات.

مقتل 6 عسكريين بتحطم مروحية بباكستان

أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان جراء تحطم مروحية عسكرية.

أوكرانيا تطرد سفير إيران من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أنها قررت سحب اعتماد سفير إيران بأوكرانيا وخفض عدد الموظفين في السفارة الإيرانية في كييف، لعدم حياد طهران إزاء الأزمة الأوكرانية.

نشر 120 ألف جندي روسي في بيلاروسيا

في خطوة تصعيدية خطيرة تزيد الأزمة الأوكرانية اشتعاًلا، أعلنت السلطات في بيلاروسيا أنها وافقت على نشر 120 ألف جندي روسي على أراضيها.

مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة روسية

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية، وقد انتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة.

مظاهرات في ألمانيا للمطالبة بإعادة الغاز الروسي

شهدت مدينة لوبمين في أقصى شمال شرقي ألمانيا، مظاهرات تطالب بإعادة فتح خط “نورد ستريم 2″، الذي يجلب الغاز من روسيا.

«أنونيموس» تعلن اختراق موقع الشرطة الإيرانية

أعلنت مجموعة “أنونيموس” الإيرانية، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن اختراقها لموقع الشرطة الإيرانية.

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