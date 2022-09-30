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الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية
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الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية

الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية

الإعصار «إيان» يبدأ بضرب ولاية كارولاينا الأمريكية
٠٣:٢٣:٣٥ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر أن الإعصار “إيان” بدأ بضرب أجزاء من كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، بحسب خبر عاجل أوردته قناة “العربية”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، كشفت أن إعصار “إيان” المدمر تسبّب في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد حاكم فلوريدا، أن العاصفة الناجمة عن الإعصار “إيان” بلغت ذروتها على الأرجح.

فيضانات كارثية

وأعلن المركز الأمريكي للأعاصير، أن إعصار إيان وصل جنوب غرب فلوريدا وتسبب في فيضانات كارثية، حسب “العربية”.

وأضاف أن الإعصار الخطير للغاية، وصل إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، مصحوبًا برياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلو متر في الساعة وأمطار غزيرة.

وأشار إلى أن “إيان” دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غربي فلوريدا، مشيرًا إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

 

خطير للغاية

وحذّر المركز من أنّ إيان “إعصار خطير للغاية” وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات “كارثية”، منبهًا غالبية المساكن الواقعة على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار.

وعصر الثلاثاء، أعلن المركز الوطني للأعاصير، أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي “إعصار شديد القوة” مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة.

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الكلمات الدلالية:
الإعصار إيان التيار الكهربي فيضانات كارثية كارولاينا ولاية فلوريدا

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