سرقة مجوهرات بـ3 ملايين يورو وسط شارع بباريس

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الشرطة الفرنسية تعرض امرأة برازيلية لعملية سلب وسط أحد أهم شوارع باريس، حيث سرقت منها مجوهرات تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو على الأقل.

وقال مصدر في الشرطة: إن “المرأة البرازيلية استقلت فور وصولها إلى مطار رواسي-شارل ديجول سيارة مع سائق توجهت بها إلى أحد الفنادق في باريس”.

زحمة السير

وأضاف المصدر: “ولدى وصول السيارة إلى أحد التقاطعات عند منطقة سان دوني شمال باريس، علقت السيارة في زحمة السير”.

وفي الأثناء؛ قام رجلان يستقلان دراجة نارية بالاقتراب من السيارة وكسرا نافذتها الخلفية وسرقا منها حقيبة يد وأخرى للسفر من ماركة “لويي فيتون”.

وحررت سيدة الأعمال البرازيلية بلاغًا إلى مركز شرطة باريس الذي قدّر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين يورو.

وتحاول شرطة باريس ومحققون من النيابة معرفة ما إذا كان الرجلان قد خططا سلفًا لعملية السلب واستهدفا المرأة عن سابق تصور أم مجرد حادث عادي.

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