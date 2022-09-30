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«العامة للحبوب»: المملكة تهدر غذاءً بـ40 مليار ريال سنويًا
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«العامة للحبوب»: المملكة تهدر غذاءً بـ40 مليار ريال سنويًا

«العامة للحبوب»: المملكة تهدر غذاءً بـ40 مليار ريال سنويًا

«العامة للحبوب»: المملكة تهدر غذاءً بـ40 مليار ريال سنويًا
٠٣:١٢:٥٢ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز 40 مليار ريال سنويًا، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%.

جاء ذلك على هامش إطلاق المؤسسة ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، حملة توعوية موسعة تحت شعار «لحظة هدر».

هدر الغذاء في المملكة

وتأتي الجملة انطلاقاً من دور المؤسسة في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي،

وبينت المؤسسة أن الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.

خطورة هدر الغذاء

وأكدت أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية الشهر المقبل، فيما برامج التوعية مستمرة من خلال الحساب الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم Flw_saudia@) على مدار العام لإيضاح خطورة الفقد والهدر الغذائي على كافة مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن توقيت الحملة يتوافق مع اليوم العالمي للتوعية بالفقد والهدر في الغذاء، والذي يمثل مناسبة دولية لتبني الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

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الغذاء المؤسسة العامة للحبوب مؤسسة الحبوب هدر الغذاء هدر الغذاء بالمملكة

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