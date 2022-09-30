سماع دوي إطلاق نار كثيف بعاصمة بوركينا فاسو وقطع طريق مقر الرئاسة

تواصل ـ فريق التحرير:

سُمع دوي إطلاق نار كثيف في عاصمة بوركينا فاسو، قادمًا من المعسكر الرئيس للجيش وبعض المناطق السكنية، حسبما أعلنت وكالة رويتزر.

كما أكدت مصادر أنه شوهد عدد من الجنود المسلحين وهم يتمركزون على الطريق الرئيس المؤدي إلى مقر الرئاسة ويمنعون الدخول للمباني الإدارية وتلفزيون البلاد الذي توقف عن البث.

فيما أكدت وكالة رويترز أنه لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العسكرية للحصول على تعقيب لما يحدث بالبلاد.

استيلاء على السلطة

واستولى المجلس العسكري على السلطة في بوركينا فاسو بعملية انقلاب في 24 يناير، أطاح بالرئيس روش كابوري وحلت الحكومة وقتها.

ووقتها تعهد الكولونيل بول هنري سانداوجو داميبا بإعادة الأمن بعد أعمال العنف، التي قام بها متطرفون مرتبطون بتنظيمات إرهابية.

لكن ومنذ الأحداث والجيش في حالة فوضى، وأصبحت مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد لا يحكمها أحد منذ عام 2018. وفر الملايين من منازلهم خوفًا من المزيد من الهجمات التي يشنها مسلحون مجهولون.

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