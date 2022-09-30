بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الإسلام دين سهل فابتعدوا عن التكلف

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قال إمام وخطيب المسجد الحرام سعود الشريم، في خطبة الجمعة اليوم، إن الإسلام دين سمح سهل لا أغلال أو قيود أو أثقال فيه، فابتعدوا عن التكلف والتصنع”.

الإسلام دين سهل

وأضاف أن من سمات الإسلام المحمودة أنه يتميز بوضوحه التام عقيدة وشريعة وأحكامًا.

وأشار إلى أن دين الإسلام هو شريعة غراء بيضاء نقية في أصولها وفروعها ووسائلها وغاياتها وقواعدها ومصادرها، فرسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم هو من قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.

وتابع أن الإسلام “هو دين لا يغشاه غموض بعيد عن التعقيد والألغاز، فالاعتقاد فيه واضح والعبادة فيه واضحة وعقابه واضح وثوابه واضح، إنه واضح طارد لكل غموض دافع لكل جهالة”.

الإسلام دين الوضوح

وفي السياق ذاته، قال إن وضوح المرء كفيل بسد كل ثغرة يمكن أن تلج منها الشكوك وسوء الظن.

ولفت إلى أن “الوضوح في حد ذاته، هو جمال في المحيا وحسن في المنطق وصفاء في القلب ورزانة في الخصومة وصدق في الحديث”.

وبين أن “وضوح المرء مع الآخرين يعد قاعدة صلبه في تعامله معهم، فالوضوح فيه معنى الصراحة والبعد عن الغلو والتكلف، والوضوح هو كتاب مفتوح يقرأه كل أحد وهو من أسباب القضاء على سوء الظن، وهو عدو الغموض لا يحمل معنى الوجهين”.

وأشار الشريم إلى أن “المرء الواضح سهل المعشر جهره ليس نقيض سره يفهمه أكثر الناس ويألفونه، فهو صاحب وجه واحد وقلب واحد ومبدأ واضح”.

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