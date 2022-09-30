الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
9 تطبيقات يجب حذفها فورا من هواتف آيفون
«جونو» مركبة فضائية عند أقرب نقطة من قمر «أوروبا»
من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي
بعد القرش والتماسيح.. كارثة ثالثة تحل بولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان
رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
١٢:٤٧:١٣ م، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

رياح سطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة.

وتوقع التقرير أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر وارتفاع الموج

كما توقع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

اقرأ أيضا:

“الأرصاد” يتوقع: سحبًا رعدية ورياحًا وينبه إلى أمطار في هذه الأنحاء

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس الآن حالة الطقس رياح نشطة سحب رعدية عسير

مواد ذات صلة

المزيد
قناص ميانماري يقتل روهنجياً ويصيب آخرين

قناص ميانماري يقتل روهنجياً ويصيب آخرين

٠١:٠٢ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
5 مخالفات تُغلق “هايبر بنده – الروشان مول” في جدة (صور)

5 مخالفات تُغلق “هايبر بنده – الروشان مول” في جدة (صور)

١٠:٢٥ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
توقعات الطقس: أمطار على “الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية”

توقعات الطقس: أمطار على “الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية”

٠٧:١٨ ص، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥
“النقل”: نحظى بدعم كبير من الدولة و4 أسباب وراء تأخر الطرق

“النقل”: نحظى بدعم كبير من الدولة و4 أسباب وراء تأخر الطرق

١٠:٢٨ ص، الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *