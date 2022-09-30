9 تطبيقات يجب حذفها فورا من هواتف آيفون

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كشف فريق الأبحاث في مركز “هيومان ساتوري” عن 10 تطبيقات “ترتكب أشكالاً مختلفة من الاحتيال الإعلاني” عند تثبيتها في أجهزة iOS.

تفاعل إعلاني زائف

ووجد الباحثون أن العديد من التطبيقات استخدمت لخلق تفاعل زائف مع الإعلانات على شاشات مخفية، والتي تخدع أصحاب الإعلانات للدفع مقابل في أوساط جمهور غير موجود، من بينها 75 تطبيقاً على “أندرويد” و10 تطبيقات على iOS، حسب “sawtbeirut”.

أزيلت من “آب ستور”

والتطبيقات التي اكتشفها الباحثون كلها مقلدة لبعض الألعاب المعروفة والرائجة، ومنذ ذلك الحين تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وهي:

1- Fire-Wall

2- Loot the Castle

3- Ninja Critical Hit

4- Racing Legend 3D

5- Rope Runner

6- Run Bridge

7- Shinning Gun

8- Tony Runs

9- Wood Sculptor

في حين لم يذكر اسم التطبيق العاشر ضمن القائمة المتضمنة تطبيقات ios، المخادعة.

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تأثيرات سلبية على البطارية

وفيما لم يكشف الباحثون عن أي مخاطر أمنية وراء هذه التطبيقات، إلا أن طريقة عملها يمكن أن تؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الباحثون من أن المطورين قد يقومون بتحديث التطبيقات لتغيير طريقة عملها، لذا فإن إزالة التطبيقات هي أفضل خيار أمام المستخدمين.