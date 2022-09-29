«جونو» مركبة فضائية عند أقرب نقطة من قمر «أوروبا»

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للمرة الأولى، منذ 20 عاما، تقترب مركبة فضائية، من أحد أهم الأقمار الجليدية التي تدور حول المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

لمسافة 357 كيلومترا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وصول لمركبة “جونو” التابعة لإدارة الطيران والفضاء ، إلى أقرب نقطة في 20 عاما من القمر الجليدي المتوهج “أوروبا”

وحسب “ناسا”، اقتربت “جونو”، أمس الخميس، لمسافة 357 كيلومترا من “أوروبا”، الذي يعتقد أن هناك محيطا يتدفق تحت قشرته المتجمدة السميكة، مما يزيد من احتمال وجود حياة تحت الماء.

“أوروبا”.. مياه محتملة!

ويأمل العلماء في أن يحالفهم الحظ ويرصدوا أعمدة مياه محتملة قد تتدفق من سطح “أوروبا”، الذي يقارب حجمه حجم قمر الأرض، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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“جاليليو” تحتفظ بالرقم القياسي

وقالت “ناسا” إن صورا ذات صلة يجب أن تكون متاحة بحلول اليوم الجمعة؛ فيما لا تزال مركبة الفضاء “جاليليو” السابقة التابعة لـ”ناسا” تحمل الرقم القياسي للاقتراب من القمر “أوروبا” بواقع 351 كيلومترا، المسجل عام 2000.