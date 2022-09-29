من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو، يحوي تلاوة مؤثرة وخاشعة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب الحرم المكي.

زيارة رسمية

وتوجه الجهني، في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوسوفو، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفعيلاً للبرنامج التنفيذي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في كوسوفو

وتشهد الزيارة لقاءات وبرامج دعوية ومحاضرات وكلمات في مساجد وجوامع الجمهورية.

اقرأ أيضا:

طفل يخطف أنظار المعتمرين في الحرم المكي بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم (فيديو)

آلاف المشاهدات عبر السوشيال ميديا

وحاز المقطع المتضمن قراءة إمام الحرم المكي على نسبة مشاهدات واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجاوزت آلاف المشاهدات، فيما شارك الفيديو عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا.

وكانت التلاوة بعد صلاة العشاء، من العاصمة بريشتينا بجمهورية كوسوفو.

خلق التيسير والأخذ بالأيسر

وقال الشيخ الجهني، من العاصمة الكوسوفية، إن على الداعية أن يتحلى بخلق التيسير والأخذ بالأيسر طالما أن التيسير ممكن و لا حرج منه شرعاً.

منوها عن أهمية أن يكون الداعية إلى الله هيناً ليناً فلا يعسر على الناس، ولا يشق عليهم، حيث يمكن التخفيف، وذلك اقتداء بسنة النبي ﷺ وتحقيقاً لقول الله -عز وجل- : “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.