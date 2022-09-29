الخميس، ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي
بعد القرش والتماسيح.. كارثة ثالثة تحل بولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان
رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين
«عنصرية مقيتة».. غلق 23 مسجدا في فرنسا بأمر من ماكرون
أكثر من 573 وظيفة في 11 مدينة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي

من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي

من كوسوفو.. تلاوة مؤثرة لإمام الحرم المكي
٠٢:٣٦:١٧ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو، يحوي تلاوة مؤثرة وخاشعة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب الحرم المكي.

زيارة رسمية 

وتوجه الجهني، في زيارة رسمية، إلى جمهورية كوسوفو، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفعيلاً للبرنامج التنفيذي بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في كوسوفو

وتشهد الزيارة لقاءات وبرامج دعوية ومحاضرات وكلمات في مساجد وجوامع الجمهورية.

اقرأ أيضا:

طفل يخطف أنظار المعتمرين في الحرم المكي بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم (فيديو)

آلاف المشاهدات عبر السوشيال ميديا

وحاز المقطع المتضمن قراءة إمام الحرم المكي على نسبة مشاهدات واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تجاوزت آلاف المشاهدات، فيما شارك الفيديو عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا.

وكانت التلاوة بعد صلاة العشاء، من العاصمة بريشتينا بجمهورية كوسوفو.

خلق التيسير والأخذ بالأيسر

وقال الشيخ الجهني، من العاصمة الكوسوفية، إن على الداعية أن يتحلى بخلق التيسير والأخذ بالأيسر طالما أن التيسير ممكن و لا حرج منه شرعاً.

منوها عن أهمية أن يكون الداعية إلى الله هيناً ليناً فلا يعسر على الناس، ولا يشق عليهم، حيث يمكن التخفيف، وذلك اقتداء بسنة النبي ﷺ وتحقيقاً لقول الله -عز وجل- : “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

 

الكلمات الدلالية:
الحرم المكي الرئاسة العامة الشيخ عبدالله الجهني المسجد الحرام تلاوة خاشعة تلاوة مؤثرة شؤون الحرمين كوسوفو وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سقوط مروع لمقاتلة إيطالية في المحيط ومقتل قائدها

شاهد.. سقوط مروع لمقاتلة إيطالية في المحيط ومقتل قائدها

٠٧:٣٥ م، الأثنين، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧
شاهد.. مواطن يوثق تشويه أحد المنتزهات البرية بمخلفات الزوار

شاهد.. مواطن يوثق تشويه أحد المنتزهات البرية بمخلفات الزوار

٠٧:٣٩ ص، الأثنين، ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
مُغرد يرصد مخالفات مرورية متكررة بحي الحمدانية في جدة (فيديو)

مُغرد يرصد مخالفات مرورية متكررة بحي الحمدانية في جدة (فيديو)

٠٦:٠٠ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. أمطار غزيرة على بريدة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على بريدة

١١:١٣ م، الأربعاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *