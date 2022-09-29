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رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين
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رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين

رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين

رقم قياسي جديد.. 97% من وظائف «التحلية» الفنية والتخصصية والقيادية للمواطنين
٠٢:٢٣:٢١ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن وصولها إلى رقم قياسي جديد في نسبة توطين وظائفها الفنية والتخصصية تخطت 97% من إجمالي العاملين لدّيها.

واستعرضت خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “SHRM MENA” السنوي 2022 المقام في مدينة دبي، قصة نجاحها في تمكين الكفاءات السعودية من إدارة وتنفيذ عملياتها كافة، وتأهيلهم لأفضل الممارسات العالمية والكفاءة المهنية بما يتوائم مع خططها الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في بناء قدرات المحتوى المحلي وزيادة نسبته، بصفته مُمكن رئيسي للتنمية الاقتصادية في مجال تحلية المياه.

ونوه وكيل المحافظ لرأس المال البشري ناصر بن عيسى الحميد، خلال جلسة حوارية حول التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يعملون في إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة، لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي المهم، لافتاً الانتباه إلى أنهم يشكلون اليوم مانسبته 97% تقريباً من العاملين المتخصصين لديها، واصفاً إياهم بالركيزة في مستقبل صناعة السعودية، وثروة وطنية من الخبرات أسهمت في ريادة المملكة لصناعة التحلية والابتكار فيها، وتمكينها من قيادة هذه الصناعة، بما يتماشى مع توجهات القيادة ودعمها السخي للكفاءات المميزة.

يذكر أن المؤتمر الذي استضافته دبي مؤخراً، حظي بمشاركة دولية حول أفضل الممارسات العالمية في قطاع الموارد البشرية، بحضور قياديين متخصصين في عدة مجالات تناولت أهمية رأس المال البشري في التنمية والاقتصاد.

الكلمات الدلالية:
السعوديين الفنية والتخصصية المؤسسة العامة لتحلية المياه وظائف التحلية

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