«عنصرية مقيتة».. غلق 23 مسجدا في فرنسا بأمر من ماكرون

تواصل- فريق التحرير:

في سلسلة الملاحقات الأمنية والعنصرية التي تنتهجها فرنسا ضد المسلمين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستغلق مسجدا جديدا، متهمة إمام هذا المسجد بالتطرف.

وكان وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، قد أمر ببدء إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد أوبيرناي الواقع في منطقة “باس رين”.

وتوجه الوزارة اتهامات مزعومة لإمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي.

كما كتب وزير الداخلية على حسابه في تويتر : “لقد أغلقنا 23 مسجدا خلال العامين الماضيين”، مضيفا ” أن عمليات الإغلاق جاءت بعد طلب الرئيس إيمانويل ماكرون”.

كما زعمت وزارة الداخلية الفرنسية أن العديد من الشباب الذين يحضرون المسجد أصبحوا “متطرفين”، وأن بعضهم “ترك فرنسا للدراسة في المدارس القرآنية، في مصر أو في اليمن”.

ووضعت الداخلية الفرنسية 100 مسجد تحت المراقبة، مع وجود احتمال كبير بإزالة 30 منها في ظل السياسة العنصرية والقمعية المقيدة لحريات المسلمين هناك.

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