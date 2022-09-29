بعد القرش والتماسيح.. كارثة ثالثة تحل بولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان

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بعد أن تسبب إعصار إيان في انقطاع الطاقة الكهربائية، وأضرار للطرق؛ أغلق عدد من محطات الوقود في فلوريدا أبوابها، بسبب فراغها من البنزين.

26% من محطات الوقود فارغة

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال باتريد دي هان، رئيس قسم تحليل المنتجات البترولية في “جازبادي”، إن ما يصل إلى 26% من محطات الوقود في تامبا كانت بدون وقود يوم الخميس.

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البحث عن الوقود

وأضاف أن نسبة محطات الوقود المغلقة في جينرفيل وفورت مايرز ونيبلز، تراوحت بين 17% و18%، بينما وصلت النسبة على مستوى ولاية فلوريدا بشكل عام إلى نحو 11%.

ويواجه موزعو الوقود قيودًا مرتبطة بالمعروض واللوجستيات، مع عمل الولاية على تقييم مدى الضرر الناتج عن الإعصار.

أضرار إعصار إيان

يذكر أنه بسبب إعصار إيان، شاهد سكان ولاية فلوريدا، ظهور تماسيح يلغ طول الواحد منها قرابة 3 أمتار، بالإضافة إلى ظهور سمكة قرش، شوهدت تسبح في المياه عبر شوارع الولاية، بعد أن دفعت بها الأمواج العاتية.