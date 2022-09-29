أكثر من 573 وظيفة في 11 مدينة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات، في عدد من التخصصات والمجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

في حين بلغ عدد الوظائف المتاحة أكثر من 573 وظيفة في 11 مدينة مختلفة.

المسميات الوظيفية:

منسق (الأسكان) – الإدارة البداية التشغيل والإعلان. كاتب – الإدارة الابداعية التشغيل والإنتاج. مساعد إسكان – الإدارة الابداعية الأولى التشغيل والإنتاج. مخلص جمركي – الابداعية الابداعية والابتكار. مشرف متابعة – الإدارة الابداعية التشغيل والإنتاج. مأمور مشتريات – الإدارة الابداعية التشغيل والإعلان. أمين مستودع – الابداعية الابداعية التشغيل والإعلان. مساعد إداري – الابداعية الابداعية التشغيل والإنتاج الأول. إداري عقود – الابداعية الابداعية التشغيل والإنتاج. رئيس كتبة – الابداعية الابداعية الابداعية الأولى. محلل عروض منافسات – الإدارة لئؤون التشغيل والإنتاج. (النقل وصيانة السيارات) – الإدارة الابداعية والابتكار منسق. مراقب أصول ثابتة – الإدارة الأولى البداية التشغيل والإنتاج. إحصائي – الابداعية الابداعية التشغيل والإنتاج. أمن – إدارة الأمن. وظائف أخرى متعددة

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