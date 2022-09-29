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قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية
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قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية

قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية

قرار مفاجيء من «بي بي سي».. غلق الإذاعة العربية
٠١:١٧:١٧ ص، الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في قرار غير متوقع ، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية الـ«بي بي سي» أنها ستلغي مئات الوظائف عبر الخدمة العالمية مع إغلاق المحطات الإذاعية.

وبحسب بيان نشرته الهيئة فإنه سيتم إلغاء 382 وظيفة بموجب المخطط المدروس، وإغلاق راديو «بي بي سي عربي» وراديو «بي بي سي الفارسي».

وفي تفاصيل البيان فإن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة عبر هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضافت أن خدمات «بي بي سي» الدولية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من المدخرات السنوية الأوسع البالغة 500 مليون جنيه إسترليني.

بينما أعلنت المحطة استمرار World Service English في العمل عالميًا كإذاعة إذاعية على مدار 24 ساعة، مع جدول زمني جديد وبرامج وبودكاست.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن ليليان لاندور، مديرة خدمة «بي بي سي» العالمية قولها : «لم يكن دور البي بي سي أكثر أهمية من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم، حيث إن المحطة تحظى بثقة مئات الملايين من الأشخاص للحصول على أخبار عادلة ونزيهة، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في المعروض».

وأضافت : «نحن نساعد الناس في أوقات الأزمات، وسنستمر في تقديم أفضل الصحافة للجمهور باللغة الإنجليزية وأكثر من 40 لغة».

الكلمات الدلالية:
الإذاعة العربية الإذاعة الفارسية بي بي سي غلق معدل التضخم هيئة الإذاعة البريطانية

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