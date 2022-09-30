حديقة المشهد بأبها.. للعوائل الباحثين عن الفسحة و الترفيه و التسلية

تواصل- فريق التحرير:

حديقة المشهد أبها .. يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة خاصة العوائل، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولعائلتك.

حديقة المشهد أبها

تعد حديقة المشهد بـ أبها في منطقة عسير، وجهة للكثير من العائلات للفسحة والترفيه وقضاء وقت ممتع وسط المناظر الطبيعية والأشجار الرائعة.

وتتميز حديقة المشهد بجوها المنعش و مساحاتها الخضراء الشاسعة، كما تحتوي الحديقة على ملاعب عديدة لممارسة الرياضة بالإضافة إلى مسارات للمشي و منطقة يوجد فيها مختلف ألعاب الأطفال.

أنشطة ترفيهية للأطفال بحديقة المشهد

لا تخلُ حديقة المشهد من إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال، كما يوجد بها أسواق شعبية تباع بها منتجات زراعية من قبل المزارعين، وتشهد الحديقة إقبالًا كثيفًا خاصة في الفترة المسائية.

ماذا يمكن أن تفعل في حديقة المشهد أبها ؟

التجول

إذا كنت أول مرة تزور حديقة المشهد بأبها فإنك ستتجول في أنحاء الحديقة للتعرف على أقسامها و على جلساتها المتنوعة بالإضافة إلى مشاهدة مختلف أنواع الأشجار الخضراء و الأرض المكسوة بالعشب الأخضر.

منطقة ألعاب الأطفال

وفّرت حديقة المشهد منطقة تحتوي على العديد من الألعاب التي تدخل الفرحة والبهجة على الأطفال، كي يقضوا بها وقتًا ممتعًا، كما أنها مزودة بأرض رملية لحماية الأطفال عند السقوط.

ركوب الدراجات

خصصت الحديقة العديد من المسارات المرصوفة بشكل يسهل عملية قيادة الدراجة بدون أي عوائق خارجية مما يتيح للزائرين قضاء وقت ملئ بالمتعة و الإثارة.

فعاليات التسوق

تقيم الحديقة العديد من فعاليات الأسواق ولعل أشهرها أسواق رمضان التي تقام في الحديقة بشكل مستمر و التي تقوم بعرض مختلف أنواع الطعام و خاصة العضوي منه من قبل المزارعين و أصحاب المحلات التجارية، فضلًا عن أسواق على مدار اليوم.

التقاط الصور التذكارية

توفر الحديقة المكان المناسب لمحبي التصوير والتقاط صور تذكارية جميلة، حيث تحتوي على تنوع في الأشجار الطبيعية والنخيل والأنوار المعلقة.

الجلوس تحت المظلات

توفر حديقة المشهد العديد من الجلسات ذات الوضعيات المختلفة من كراسي حجرية و خشبية منتشرة في جميع أرجاء الحديقة و التي زود بعضها بمظلات أو شمسيات و ذلك حماية من أشعة الشمس التي تسمح للزائرين أو المارين من خلال الحديقة بقضاء بضعة دقائق من الراحة و معاودة ممارسة نشاطاتهم المختلفة.

أهم خدمات حديقة المشهد

– المسجد الأنيق.

– الممشى المتعرج الجميل والذي يكسر الملل مع أجهزة رياضية على امتداد المسار .

– جداريات رائعة.

– ملاعب متنوعة.

– عربات الفود ترك.

– معارض المنتجات والتسوق.

– الكافيهات.

– أشجار الجاكرندا البديعة.

– النظافة على مدار الساعة.

– المسطحات الخضراء المعدة لجلوس العوائل.

– دورات مياه.

مرافق حديقة المشهد أبها

1- موقف مجاني خاص للسيارات.

2- حمامات عامة مجهزة بمستلزمات النظافة.

3- صنابير مياه للشرب.

4- يوجد ضمن الحديقة عدة مقاهي.

مواعيد حديقة المشهد أبها

السبت، نعمل على مدار 24 ساعة

الأحد، نعمل على مدار 24 ساعة

الاثنين، نعمل على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، نعمل على مدار 24 ساعة

الأربعاء، نعمل على مدار 24 ساعة

الخميس، نعمل على مدار 24 ساعة

الجمعة، نعمل على مدار 24 ساعة

أسعار الدخول إلى حديقة

الدخول مجاني

أين تقع حديقة المشهد أبها

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